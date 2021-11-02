Ekonomi Dar gelirlilere 2.5 milyarlık yakacak ve elektrik yardımı

Dar gelirlilere 2.5 milyarlık yakacak ve elektrik yardımı

Ekonomi

Dar gelirlilere 2.5 milyarlık yakacak ve elektrik yardımı

Dar gelirli vatandaşlar için çeşitli başlıklarda düzenli olarak destek sağlanıyor. Bunlardan biri de yakacak ve elektrik yardımı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak için toplamda 2.5 milyar liralık yardım vereceklerini açıkladı.

02 Kasım 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Yakacak yardımı olarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’ndan kömür tahsis ederek dağıttıklarını belirten Yanık, toplam değeri 1.6 milyar liraya ulaşan kömür dağıtacaklarını söyledi. Yanık, “Türkiye genelinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’mız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Gelir durumu bu yardımda belirleyici. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. Bu yıl için bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3 bin 409 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir.

2 MİLYON ABONEYE KATKI

Elektrik tüketim desteğinde ise 2019’dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken Bakan Derya Yanık, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon lira elektrik tüketim desteği vereceğiz” dedi. Bu yardımdan 2 milyondan fazla abone faydalanıyor. Destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 69 lira (75 kWh) ila 137 lira (150 kWh) arasında değişiyor. Ayrıca kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaza baylı yaşayan hastalar için ise ödenen elektrik faturası desteği 200 lirayı buluyor.

BAŞVURU E-DEVLET’TEN

Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi:

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Elektrik tüketim desteğini ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak.”

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