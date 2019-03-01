Dar gelirlilere bedava elektrik

2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.

150 KİlOVATSAAT

Destek miktarının, evde yaşayan kişi sayısına göre 40 lira 31 kuruş ve 80 lira 63 kuruş arasında değişeceğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Buna göre, 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak” dedi.

ÖDEME PTT'DEN

Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak.

Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Zehra Zümrüt Selçuk, elektrik desteğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.