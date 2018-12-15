Dar gelirlilere konut müjdesi

Ön ödemeli konut projesi, emeklileri, şehit ailelerini, dul ve yetimleri de kapsayacak. Önce talep toplanacak, alınan talebe göre bazı şehirlerde bu proje başlayacak.

SERTİFİKA ALINACAK

Bakan Kurum, projenin detaylarını daha sonra açıklayacaklarını vurgulayarak, ön ödemeli konut projesiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Aileler çocukları için TOKİ’den bir sertifika alacaklar. Örneğin bireysel emekliliğe giriyoruz, diyoruz ki ‘Bunu aldığımızda 10 sene sonra çocuğum için bir emeklilik süreci başlatıyorum.’ TOKİ’de de ön ödemeli, ileriki süreçte konutunu alacağı belli olduğu bir proje bu.”

Murat Kurum, TOKİ’nin belli arsalarında projeleri belirleyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bugünden şartlarını da belirleyeceğiz. Bazı vatandaşımız ’Ben 5 yılda öderim. Bazısı 7, bazısı 10 yılda öderim’ diyecek. Ona göre teslim süreci de içinde bir sistem olacak. Bazı vatandaşlarımız var ki ’Bana evim gelsin, 36 ay sonra almasam da olur. 10 sene sonra, 7 sene sonra geçeyim evime ama bana ev çıktığını bileyim’ diyor. Böyle bir süreç olacak.”