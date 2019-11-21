Dar gelirliye bedava elektrik

'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması 1 Mart’ta başlamıştı. Bu kapsamda 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 70-80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.

Ödeme PTT’den

Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Şartlar

Hanedeki kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor.

2019 itibarıyla bu tutar 609 lira. Dört kişilik ailede gelir 2 bin 437 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir.

Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.

Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

107 liraya kadar

Elektrik tüketim desteği miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 46 lira ila 93 lira arasında değişiyor. Buna göre;