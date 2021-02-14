Dar gelirliye bedava elektrik

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 59 lira ila 118 lira arasında değişiyor. Buna göre;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (59.25 TL)

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (79 TL)

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (98.75 TL)

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (118.50 TL).

Gelir şartı ne?

Hanedeki kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 lira. Dört kişilik ailede gelir 3.409 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ‘evde bakım yardımı’ almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hastaların hanelerine 200 liraya kadar destek sağlanıyor.



