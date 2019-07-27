Dar gelirliye elektrik desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 8 Ocak’ta partisinin grup toplantısında açıkladığı milyonlarca kişiyi ilgilendiren ‘dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulaması, 1 Mart’ta başlamıştı. Bu kapsamda 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 70-80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek.
Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.
93 LİRAYA KADAR
Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 46 lira ila 93 lira arasında değişiyor. Buna göre;
● 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (46.36 TL)
● 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (61.81 TL)
● 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (77.27 TL)
● 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (92.72 TL).
ÖDEME PTT’DEN
Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.
KİMLER YARARLANIR?
Hanedeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2019 itibarıyla bu tutar 609 lira. Dört kişilik ailede gelir 2437 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilirler. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.