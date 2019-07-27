Dar gelirliye elektrik desteği

Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.

93 LİRAYA KADAR

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 46 lira ila 93 lira arasında değişiyor. Buna göre;

● 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (46.36 TL)

● 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (61.81 TL)

● 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (77.27 TL)

● 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (92.72 TL).

ÖDEME PTT’DEN

Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

KİMLER YARARLANIR?

Hanedeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2019 itibarıyla bu tutar 609 lira. Dört kişilik ailede gelir 2437 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilirler. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.