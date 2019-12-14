Aylık taksit 894 TL

Konutlara daha önce Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) ev almamış, aylık hane halkı geliri 5 bin 500 TL’den düşük olanlar başvurabilecek. Bu koşullara sahip dar gelirliler yüzde 10 peşinat, aylık 894 lira taksit, 240 ay vade ve yüzde 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.

Başvuru 16 Aralık'ta

Bu konutlara başvuru tarihi ise 15 Aralık olarak açıklanmıştı. Ancak 15 Aralık Pazar gününe denk geldiği için 16 Aralık Pazartesi günü başvurular alınacak ve 15 Ocak 2020’ye kadar devam edecek. 2+1 konutlar için başvuru ücreti 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 lira olacak. Başvurular, Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.

140 bin TL'den başlıyor

2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. Örneğin; 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.

10 bini İstanbul'da

100 bin sosyal konut hamlesinde en büyük payı 10 bin konutla İstanbul alacak. Gaziantep’te 5 bin 200, Ankara ve Konya’da 4 bin, İzmir, Denizli, Şanlıurfa ve Balıkesir’de 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri’de 3 bin konut inşa edilecek.

Başvuru şartları