İşte tam da bu durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına devlet yetişiyor.

DESTEĞİN DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası için barınma yardımında bulunuyor. Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarı; 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

EŞYA İÇİN 5 BİN LİRA

Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarı da 20 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi. Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımları ise 5 bin liraya çıktı. Bu desteğe; hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin (bu yıl için 2 bin 825 lira) 1/3’ünden (852 lira) az olan haneler başvurabiliyor.

BAŞVURU NEREYE?

Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak ev ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Bu şartları taşıyanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubelerine başvurabilir.



