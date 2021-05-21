Ekonomi Dar gelirliye konut yardımı! Ev yapana 40 bin onarana 20 bin lira

Dar gelirliye konut yardımı! Ev yapana 40 bin onarana 20 bin lira

Ekonomi

Dar gelirliye konut yardımı! Ev yapana 40 bin onarana 20 bin lira

Yaz yaklaşıyor, ev bakım ve onarım işlerini yapmanın tam zamanı. İmkanı bulunan vatandaşlar, pandemide evde olma halini de fırsat bilerek evleriyle daha çok ilgilenir oldular. Ancak imkanı olmayan kişiler ise evlerinin bakım ve onarım ihtiyacını gideremiyor.

21 Mayıs 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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İşte tam da bu durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına devlet yetişiyor.

DESTEĞİN DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası için barınma yardımında bulunuyor. Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarı; 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

EŞYA İÇİN 5 BİN LİRA

Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarı da 20 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi. Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımları ise 5 bin liraya çıktı. Bu desteğe; hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin (bu yıl için 2 bin 825 lira) 1/3’ünden (852 lira) az olan haneler başvurabiliyor.

BAŞVURU NEREYE?

Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak ev ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Bu şartları taşıyanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubelerine başvurabilir.

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