Türkiye Darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı

Darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı

Türkiye

Darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi N.T. yakalanarak cezaevine götürüldü.

27 Aralık 2021, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan ve helikopterle götürüldüğü GATA'da ölen darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi teslim oldu.



Ankara'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve aranan darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, bugün emniyete giderek teslim oldu. Terzi, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu kamyonları dünyaya satıyoruz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 13 yaşındaki çocuğu ısıran pitbullun sahibinin cezası belli oldu!