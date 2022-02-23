Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki zanlı yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Sibel T. darbedildi.

Bu sırada markete giden Halil Karcı, dayak yiyen kadını grubun elinden almaya çalıştı. Kavga eden grup Halil Karcı ile tartışmaya başladı.









Tartışmanın büyümesi üzerine grup içindeki İ.A., üzerindeki tabancayla Halil Karcı'yı karnından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaralı Halil Karcı ile belinden darbe alan Sibel T.'yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçan 13 yaşındaki zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.