Türkiye Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki zanlı yakalandı

Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki zanlı yakalandı

Türkiye

Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki zanlı yakalandı

Kayseri'de sokakta iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen 26 yaşındaki Sibel T.'yi kurtarmak isteyen 44 yaşındaki Halil Karcı'yı tabanca ile yaralayan 13 yaşındaki İ.A. yakalandı.

23 Şubat 2022, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Sibel T. darbedildi.

Bu sırada markete giden Halil Karcı, dayak yiyen kadını grubun elinden almaya çalıştı. Kavga eden grup Halil Karcı ile tartışmaya başladı. 



Tartışmanın büyümesi üzerine grup içindeki İ.A., üzerindeki tabancayla Halil Karcı'yı karnından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Gelen sağlık ekipleri yaralı Halil Karcı ile belinden darbe alan Sibel T.'yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. 

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçan 13 yaşındaki zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güne Başlarken | 24 Şubat 20222