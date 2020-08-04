31 Temmuz Cuma gecesi sevgilisi ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Şehir dışında

İki arkadaş, mekandan saat 03.00’te çıkarken nedensiz olarak güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini söyledi. İkili, kendilerini darbeden kişinin isminin ‘Kadir’ olduğunu kaydetti. Polis, ismi verilen kişinin beach club’ın güvenlik müdürü Kadir K. (38) olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K. şehir dışında olduğunu söyledi.

'Kavga ettiği kişinin sevgilisi olduğunu söyledi'

Söz konusu iddiayla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Temmuz gecesi Kyryliuk’un darbedildiğini gören bir vatandaşın polisi aradığı ortaya çıktı. İfadesinde kendi evinin, Daria Kyryliuk ile sevgilisi Baran Güneş’in kiraladığı evin karşısında bulunduğunu belirten tanık, şöyle konuştu:

“31 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında karşı evden bağırtılar duydum. Üç kişi tartışıyordu. Muhtemelen alkollüydüler. İngilizce küfürler savuruyorlardı. O sırada genç bir kadının darbedildiğini gördüm. Kadın evin dışına çıkıp saklandı. Yanına gittim, kavga ettiği kişinin sevgilisi olduğunu söyledi. 155’i arayarak polis çağırdım.”

Momo’da başladı, evde devam etti

Daria Kyryliuk ve Baran Güneş’in kavgası, tatil için kiraladıkları evin bulunduğu sitenin güvenlik kameralarına böyle yansıdı. The Beach of Momo yetkilileri, ikili arasındaki tartışmanın mekanda başladığını söyledi.

Görüntüler emniyette

Daria Kyryliuk’un 31 Temmuz gecesi sevgilisi Baran Güneş tarafından darbedildiği, genç modelin Güneş’i korumak için beach club’ın güvenlik görevlilerine iftira attığı öne sürüldü.

Söylenenlere göre Daria Kyryliuk ile sevgilisi arasında yaşanan darp olayı, kaldıkları evin güvenlik kamerasına da yansıdı ve o görüntüler evin sahibi tarafından emniyete teslim edildi.

Bakan Ersoy: Saldırıyı kınıyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, olayla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Cuma gecesi Çeşme’de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Yalancılar görüntüleri açıklayın’

Korulamardan dayak yediğini öne sürdüğü Çeşme’deki plaj The Beach of Momo’nun kendisini sevgilisinin dövdüğünü ileri sürmesi üzerine Daria Kyryliuk, dün akşam sosyal medyadan tekrar açıklama yaptı.

Ünlü model plajın iddialarının çok saçma olduğunu belirterek şöyle dedi: “Önce beni ve sevgilimi dövdüler ardından sevgilimin beni dövdüğünü iddia ediyorlar. Momo Beach’in beni ve sevgilimi kötü göstermek için izlediği yol inanılmaz. Beni dövenlerin adı Miraç ve Dada idi.

Momo’nun park alanındaki görüntüleri yayınlayın. Ben panik atak krizi geçirirken sevgilim bana yardımcı oluyordu. Kendinizden utanın yalancılar. Bugün yayınlanması gereken görüntüleri yayınlayın. Yayınlamamalarının nedeni insanlardan bir şeyler saklamak istemesi. Ve suçlular. Türkiye’yi seviyorum, çok güzel bir ülke ama böyle şeylerin 21. yüzyılda yaşanması çok üzücü.”





Çeşme'de 6 mekan kapatıldı

Ünlü tatil beldesi Çeşme’de; sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle The Beach of Momo, Ris N Shine, Tren Ayayorgi Beach, Shu, Alaçatı Kafası ve Zilly Port adlı eğlence mekanlarına 15 gün süreyle kapatma cezası verildi. Bu işletmeler hakkında korona tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle daha önce en az 4 kez tutanak tutulduğu belirtildi.

‘Yalan söylemiyoruz’

Çeşme'deki plajın sahibi Burak Beşer, gazetecilerin ısrarla kamera görüntülerini sorması üzerine ne içeride ne dışarıda güvenlik kameraları olmadığını iddia edip kendilerine karalama kampanyası yapıldığını ileri sürdü. Şaşkın olduğunu söyleyen Beşer, “Olay işletmemizin dışında ve alakası olmayan yerde gerçekleşmiş, iki farklı misafir arasında olmuştur. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur. Olay bizi üzdü. Olan şeyi söylüyoruz, yalan söylemiyoruz görgü tanıkları şahitler de var bizde hukuksal yollara başvuracağız” dedi.

'Yabancı çocuklardan çıkıyor olay'

Daria Kyryliuk, dövüldüğü plajın sahibi Burak Beşer ile sevgilisi Baran Güneş arasında geçtiğini belirttiği bir mesajlaşmanın görüntüsünü de yayınladı. Mesajlaşmada sevgilisi Baran Güneş, “Burakcığım security ile dışarıda bayağı tatsız durumlar oldu. Yarın konuşuruz” diyor. Mekanın sahibi Burak Beşer’in buna yanıtı ise “Barancım hiç sıkıntı yok. Dinlediğim kadarıyla yabancı çocuklardan çıkıyor bu olay. Keşke olmasaydı. Çok üzüldüm” oluyor.



