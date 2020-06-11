Orman Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış olan ülkemizin en çok türe sahip Darıca Hayvanat Bahçesi, (Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı) hayvanat bahçesi Türkiye'de Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tam üyesi olan ilk hayvanat bahçesi. Darıca Hayvanat Bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan 62 hayvan türüne de ev sahipliği yapmakta. Ayrıca kritik seviyede koruma gerektiren 52 hayvan türü, tükenme tehlikesi altında bulunan 16 Anadolu türü, 400’ü aşkın bitki türü ve 8.000’in üzerinde bitki nüfusu ve zengin botanik merkezi ile tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Yetişkin bileti: 59,90 TL

Çocuk ve öğrenci bileti: 49,90 TL

Engelli bileti: 25,90 TL

3 yaşına kadar tüm çocuklara girişler ücretsiz.

Rezervasyon gerekli mi?

Sadece grup girişleri için en az 3 gün öncesinden rezervasyon yapılması gerekli.

Darıca Hayvanat Bahçesi açılış ve kapanış saatleri

darıca Hayvanat Bahçesi, 11:00’da ziyarete açılıyor, saat 18.00’de kapanıyor. Parkı dolaşmak için yaklaşık 3 saatlik bir zaman ayırmanız gerekmekte. Bu nedenle açılış ve kapanış saatlerini göz önünde bulundurun.

Salgının nedeniyle ziyaretçi servisleri geçici süre ile hizmet vermiyor.

Marmaray Gebze – Halkalı tren hattı üzerinde, gün boyunca 15 dakikada bir kalkan tren seferleri ile Osmangazi istasyonuna gidilebilir.

Araç ile ulaşım

TEM üzerinden:

TEM otoyolunda Şekerpınar Kavşağından çıkış yaptıktan sonra Darıca tabelalarını takip ederek E5 Karayolu bağlantı noktasına ulaşıyorsunuz. Darıca / Bayramoğlu tabelalarını takip ederek ilerliyorsunuz. Şehir içine girişte her kavşakta yer alan hayvanat bahçesi tabelalarını takip ederek parka ulaşım sağlayabilirsiniz.

Otopark ücreti

Darıca Hayvanat Bahçesi misafirleri için otopark mevcut. Gün boyu 10 TL ücreti var.

E-5 üzerinden:

D100 karayolundan Darıca / Bayramoğlu kavşağından çıkış yapıp, hayvanat bahçesi tabelalarını takip ederek parka ulaşım sağlayabilirsiniz.

İstanbul'dan Darıca Hayvanat Bahçesi'ne nasıl gidilir?

Kartal Metrosundan 17B numaralı İETT otobüslerini kullanarak, Deniz Yıldızları İO Durağında indikten sonra Darıca otobüsleri ile;

500T numaralı İETT otobüslerini kullanarak, Şifa Mahallesi Durağında indikten sonra Darıca otobüsleri ile;

Gebze – Harem minibüslerini kullanarak, Şifa Mahallesi Durağında indikten sonra Darıca otobüsleri ile parka ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kocaeli’den:

400 numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüslerini kullanarak, parka ulaşım sağlayabilirsiniz.

Hayvanları evlat edinebilirsiniz

Parkta koruma altında olan hayvanları evlat edinerek, doğada sayıları gittikçe azalan bu özel canlılar ile mümkün olan en gerçek bağı, senelik bakım masraflarını üstlenebileceğiniz FYZoo Evlat Edinme Programı ile kurabilirsiniz. Detaylar için merkezle görüşmeniz yeterli. Evlat Edinme Programı, sembolik bir evlat edinme. Evlat edinilen hayvanların hayvanat bahçesinden çıkarılması söz konusu değil. Evlat edinilen hayvanların bakımına hayvanat bahçesinde devam edilir.



