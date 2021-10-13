Türkiye 'Dark'tan kaçamadılar! 8 kilo esrar ile böyle yakalandılar

'Dark'tan kaçamadılar! 8 kilo esrar ile böyle yakalandılar

Türkiye

'Dark'tan kaçamadılar! 8 kilo esrar ile böyle yakalandılar

Zonguldak'ta, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Dark' ile bir cipin motor kısmında yapılan aramada 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 00:11 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği istihbaratına ulaştı.

Durdurulan cipte narkotik köpeği 'Dark' ile arama yapıldı. Cipin motor kısmına gizlenmiş 8 kilo esrar ele geçirildi. Polis, sürücü C.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK(DHA)

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