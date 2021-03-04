Türkiye Darp edilen çiğ köfteci tutuklama kararına 'adalet yerini buldu' dedi

Darp edilen çiğ köfteci tutuklama kararına 'adalet yerini buldu' dedi

Türkiye

Darp edilen çiğ köfteci tutuklama kararına 'adalet yerini buldu' dedi

Afyonkarahisar'da verdiği çiğ köftenin acı olduğu gerekçesi ile darp edilen Yılmaz Koç, kendisini darp eden Gurur Şenel'in tutuklanması hakkında açıklamada bulundu. Koç, verilen kararın yerinde olduğunu, tekrar işinin başına döneceğini ifade etti.

04 Mart 2021, Perşembe 15:33 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da Yılmaz Koç (20), verdiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle kendisini darbeden Gurur Şenel'in tutuklanmasıyla Alkollü olduğu öne sürülen Gurur Şenel, acısız istediği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle saldırdığı iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'a elindeki çiğ köfte dürümünü fırlatıp, saldırdı.

Küfürler eden Gurur Şenel, Koç'a yumruklar savurdu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis, Yılmaz Koç'u yumruklayan Gurur Şenel'i yakalayıp, gözaltına aldı. Önce serbest bırakılan Gurur Şenel, daha sonra yeniden gözaltına alındı.


TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Olaydan bir gün sonra ise çiğ köfteci bu kez Gurur Şenel'in kardeşi Hüseyin Şenel tarafından hedef alındı. Önce elindeki içki şişesini fırlattığı iş yerinin camını tekmeleyen Hüseyin Şenel, ardından da dükkanın önündeki sehpayı fırlatarak, camı kırdı. Dükkan önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren Hüseyin Şenel, olay yerinden kaçtı. Hüseyin Şenel daha sonra polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gurur Şenel ve kardeşi Hüseyin Şenel işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olayda darbedilen, küfür ve hakaretlere maruz kalan Yılmaz Koç, iki kardeşin tutuklanmasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Vali Gökmen Çiçek, emniyet müdürlüğü ve savcılığa teşekkür eden Yılmaz Koç, "Adalet yerin buldu. Bu süreçte Valimiz Gökmen Çiçek, Emniyet Müdürümüz, Savcılık hepsi yanımızdaydı. Hepsine çok çok teşekkürler ederim. Bundan sonra bir izin kullandıktan sonra tekrar işimin başına döneceğim. Sonra üniversiteler açıldığında okuluma gideceğim" dedi.

Yılmaz Koç, tutuklanan Gurur Şenel'i daha önce tanımadığını, dükkana geldiğinde bu olayın yaşandığını aktardı.  

DHA


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