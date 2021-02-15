Türkiye Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Türkiye

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi almak için ilan açtı. İlana göre 16 işçi alınacak. İşte detaylar.

15 Şubat 2021, Pazartesi 18:39 Son Güncelleme:
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da Beşiktaş ve Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu urum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak.

Alım yapılacak meslekler ve başvuru şekli-süresi gibi ayrıntılar ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına ulaşmak için tıklayın.

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