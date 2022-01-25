Türkiye Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 kamu işçisi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 kamu işçisi alacak

Türkiye

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 kamu işçisi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 kamu işçisi alacağını duyurdu.

25 Ocak 2022, Salı 16:51 Son Güncelleme:
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No: 6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

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