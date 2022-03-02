Eğitim & Kariyer Darüşşafaka sınavı 29 Mayıs'ta yapılacak

Darüşşafaka sınavı 29 Mayıs'ta yapılacak

Eğitim & Kariyer

Darüşşafaka sınavı 29 Mayıs'ta yapılacak

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın giriş sınavı, 29 Mayıs’ta yapılacak.

02 Mart 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Sınav, Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek. Sınava, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 23 Mayıs’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

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