Darüşşafaka sınavı 29 Mayıs'ta yapılacak
Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın giriş sınavı, 29 Mayıs’ta yapılacak.
02 Mart 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Sınav, Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek. Sınava, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 23 Mayıs’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.