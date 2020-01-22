Darüşşafaka sınavı 31 Mayıs'ta
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı kayıtları başladı.
2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olanlar başvurularını online ya da Darüşşafaka Ortaokulu’na giderek yapabilecek. 18 Mayıs’a kadar başvuruların devam ettiği sınav, 31 Mayıs’ta 24 ilde düzenlenecek.
Saat 10.00’da başlayacak sınav iki oturumda yapılacak. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi alacak.