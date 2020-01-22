2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olanlar başvurularını online ya da Darüşşafaka Ortaokulu’na giderek yapabilecek. 18 Mayıs’a kadar başvuruların devam ettiği sınav, 31 Mayıs’ta 24 ilde düzenlenecek.

Saat 10.00’da başlayacak sınav iki oturumda yapılacak. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi alacak.