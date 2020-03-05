Sınav için son başvuru tarihi 18 Mayıs. Sınava 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olanlar başvurabiliyor. Aday kaydı için başvurular online ya da Darüşşafaka Ortaokulu’na yapılacak. Başvuru için gerekli belgelerinin de Darüşşafaka Ortaokulu’na elden ya da postayla ulaştırılması gerekiyor. Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı karşılanacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

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