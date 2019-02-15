THY EuroLeagu'in 23. haftasında Türk derbisi yaşanacak. Darüşşafaka Tekfen sahadında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Lider konumda bulunan Sarı-Lacivertli kulüp play-off'u garantilerken Darüşşafaka Tekfen'in ise herhangi bir iddiası bulunmuyor. Fakat ezeli rakipler birbirlerine üstünlük sağlamak için ellerinden geleni sahaya yansıtacak. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise "Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Darüsşşafaka Tekfen Fenerbahçe maçı 22 Şubat Cuma günü saat 20.15'te Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE GARANTİLEDİ

Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 22. haftasının ardından lider Fenerbahçe Beko, play-off’u garantiledi.

Yunanistan’ın Panathinaikos takımını ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off biletini cebine koydu. THY Avrupa Ligi’nde 19. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, play-off’u en erken garantileyen takım unvanına da sahip oldu.