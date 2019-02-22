THY EuroLeague Türk derbisi yaşanacak. Basketbolseveler heyecanlı bir şekilde maçın başlama saatini bekliyorlar. Darüşşafaka'nın artık ligde hiçbir iddiası bulunmazken Fenerbahçe bu ligi lider tamamlamanın peşinde... Her iki takım da maça galibiyet parolasıyla çıkacak ve bu nedenle izleyenler nefes kesen bir mücadeleye şahit olacak. Peki, Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Darüsşşafaka Tekfen Fenerbahçe maçı 22 Şubat Cuma günü saat 20.15'te Wolkswagen Arena’da oynanacak. Müsabaka Bein Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 6. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maçlarda, sarı-lacivertli ekip 3 galibiyet alırken, Darüşşafaka Tekfen 2 kez salondan galip ayrıldı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko)

Sayı: 75.0 – 84.0

2 Sayı: %50.7 - %59.3

3 Sayı: %31.7 - %43.7

Serbest atış: %73.8 - %79.5

Ribaund: 34.7 – 30.4

Asist: 16.0 – 19.1

Top çalma: 5.4 – 6.7

Blok: 3.9 – 2.0

Verimlilik: 77.0 – 99.5

Takım İstatistikleri – Savunma (Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko)

Sayı: 84.6 – 74.9

2 Sayı: %52.7 - %54.8

3 Sayı: %37.5 - %34.8

Serbest atış: %78.2 - %73.8

Ribaund: 36.9 – 28.9

Asist: 17.8 – 17.0

Top çalma: 6.7 – 6.0

Blok: 3.1 – 1.8

Verimlilik: 97.8 – 78.1

İstatistik Liderleri (Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko)

Sayı: Douglas 15.9, Eric 11.4 / Vesely 14.4, Sloukas 11.2, Kalinic 9.2

Ribaund: Evans 6.2, Eric 5.1 / Vesely 5.6

Asist: Douglas 4.3 / Sloukas 4.7, Vesely 2.6

Top çalma: Douglas 1.9 / Vesely 1.7, Melli 1.0

Verimlilik Puanı: Douglas 13.4, Evans 12.4, Eric 10.9 / Vesely 21.2, Sloukas 15.1, Lauvergne 10.1