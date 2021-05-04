Darüşşafaka'dan bağış çağrısı
Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere ücretsiz 8 yıllık kolej eğitimi sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, hayırseverlere ‘fitre ve zekat bağışı’ çağrısı yaptı.
04 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Darüşşafaka’nın halkın desteği ile bugünlere geldiğini belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Fitre ve zekat bağışlarınızla anneleri ya da babaları yanlarında olamayan çocuklarımızın geleceğine destek olabilirsiniz. Bağışları öğrencilerimizin eğitim, beslenme, barınma, kıyafet ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyoruz” dedi.