Darüşşafaka’nın halkın desteği ile bugünlere geldiğini belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Fitre ve zekat bağışlarınızla anneleri ya da babaları yanlarında olamayan çocuklarımızın geleceğine destek olabilirsiniz. Bağışları öğrencilerimizin eğitim, beslenme, barınma, kıyafet ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyoruz” dedi.