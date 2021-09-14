Eğitim & Kariyer Darüşşafakalılar okullarına döndü

Darüşşafakalılar okullarına döndü

Eğitim & Kariyer

Darüşşafakalılar okullarına döndü

Anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere 8 yıl tam burslu, yatılı kolej eğitimi sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda yeni öğretim yılı, 6 Eylül’de 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinin oryantasyonuyla başlamıştı.

14 Eylül 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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7’nci ve daha üst sınıfta okuyan öğrenciler için yüz yüze eğitim ise dün başladı. Darüşşafaka, yaklaşık 1.000 öğrencisine 1.5 yıllık aranın ardından kapılarını açmış oldu.

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