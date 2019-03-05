26 Mart 2019 Salı günü saat 20.30’da UNIQ Hall’da gerçekleşecek etkinliğin geliri Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimi için Darüşşafaka’ya bağışlanacak. Organizasyondan elde edilecek tüm gelir, Darüşşafaka öğrencilerinin aldığı eğitimde teknolojik dönüşümün sağlanması için bilgisayar laboratuvarının yenilenmesinde kullanılacak. Darüşşafaka Cemiyeti’nin yararına konser geleneği, 2008 yılında Sezen Aksu ile başlamıştı. Bu gelenek daha sonra Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Funda Arar, Sertab Erener, Nilüfer, Enbe Orkestrası, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Tarkan ve Fazıl Say’ın destekleriyle devam etti.