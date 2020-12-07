Sigorta DASK, İzmir’de 125 milyon TL tazminat ödedi

DASK, İzmir’de 125 milyon TL tazminat ödedi

Sigorta

DASK, İzmir’de 125 milyon TL tazminat ödedi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 30 Ekim İzmir Seferihisar merkezli depremden sonraki 1 ay içinde incelemesi tamamlanan hasar dosya adetlerini açıkladı. Depremden sonraki 3. günde ilk tazminat ödemesini gerçekleştiren DASK, 3 Aralık itibarıyla toplam 15 bin 600 hasar dosyasının incelemesini tamamlayarak sigortalılara 125 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 17:15 Son Güncelleme:
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Depremden sonra sahada sigortalıların yanında olarak depremin yaralarını en kısa sürede sarmayı hedeflediklerini belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut, şunları söyledi: “DASK olarak depremin hemen ardından bölgeye geldik ve çalışmalarımıza başladık. Depremden sonraki ilk günde eksperlerimiz sahaya çıktı ve 3. günde ilk ödemeleri gerçekleştirdik. O günden bu yana da hasar ihbarlarını en kısa sürede sonuçlandırmak için aralıksız çalışıyoruz.” 

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22 bin hasar ihbarı aldık

Bugüne kadar toplam 22 bin hasar ihbarı aldıklarını ve depremden sonraki 1 ay içinde bunların 15 bin 600’ünü sonuçlandırdıklarını kaydeden Turgut, sonuçlanan dosyalar için de 125 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Kalan dosyaları da en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve ödemeleri tamamlamak için zorlu pandemi şartlarına rağmen aralıksız çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Turgut, “İzmir depreminden sonra yapılan ödemelerle birlikte DASK’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği toplam ödeme tutarı 550 milyon TL’ye ulaştı” açıklamasını yaptı.  


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