Eğitim & Kariyer DASK, öğrenci projelerini bekliyor

DASK, öğrenci projelerini bekliyor

Eğitim & Kariyer

DASK, öğrenci projelerini bekliyor

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) düzenlediği ‘DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın 6’ncısı için başvurular 7 Ocak’a kadar www.daskbinatasarimi.com adresinden yapılacak.

10 Aralık 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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En az dört, en fazla beş lisans öğrencisinden oluşan takımların üyelerinin çoğunluğunun inşaat mühendisliği bölümünde eğitim görmesi gerekiyor. Birinci takım 25 bin TL, ikinci takım 20 bin TL ve üçüncü takım ise 15 bin TL ödül alacak. Yarışmada birinci olan üniversitenin ilgili bölümüne, laboratuvar teçhizatı temini amacıyla 50 bin TL tutarında para ödülü verilecek.

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