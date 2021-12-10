DASK, öğrenci projelerini bekliyor

En az dört, en fazla beş lisans öğrencisinden oluşan takımların üyelerinin çoğunluğunun inşaat mühendisliği bölümünde eğitim görmesi gerekiyor. Birinci takım 25 bin TL, ikinci takım 20 bin TL ve üçüncü takım ise 15 bin TL ödül alacak. Yarışmada birinci olan üniversitenin ilgili bölümüne, laboratuvar teçhizatı temini amacıyla 50 bin TL tutarında para ödülü verilecek.