DASK Sigortası için nereye başvurulur? Gerekli belgeler nelerdir?

Zorunlu deprem sigortası, yani DASK, konut sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türü. Devlet tarafından zorunlu kılınan DASK sigortası depremin sebebiyet verdiği yangın, patlama, yer kayması gibi binada meydana gelen hasarları karşılar.

DASK sigortası primi, bölgelerdeki deprem riskine göre değişir. Yüksek riskli bölgelerin DASK primi daha yüksek iken, düşük riskli bölgelerde daha az prim ödenir.

Her yıl yenilenmesi gereken DASK sigortası için nereye başvurulur? DASK sigortası için gerekli belgeler nelerdir?

DASK sigortası için nereye başvurulur?

Zorunlu deprem sigortasıyla konutları güvence altına almak oldukça kolay bir işlem. DASK sigortası için en yakın sigorta şirketine ya da banka şubesine giderek belgeleri teslim etmek yeterli oluyor. Konuk bilgileri ile beraber kimlik belgelerini gerekli yerlere beyan eden herkes DASK yaptırabilir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu resmi sitesinde belirtilen belgeler şöyle:

DASK sigortası için gerekli belgeler nelerdir?

Sigortalı için:

Adı-soyadı

Adresi

Telefonu

Cep telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası (tüzel kişiler)

Sigortalanacak bina için:

Açık adres

Tapu bilgileri

İnşa yılı

Yapı tarzı

Toplam kat sayısı

Hasar durumu

Sigortalanacak daire için:

Brüt metrekare cinsinden yüzölçümü

Kullanım şekli

*Zorunlu deprem sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.



