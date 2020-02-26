DASK Sigortası için nereye başvurulur? Gerekli belgeler nelerdir?
DASK sigortası (Doğal Afet Sigortaları Kurumu Sigortası) özellikle depremin ardından meydan gelen tüm doğal afetleri kapsayan bir sigota çeşidi. Şartları bölgelere göre değişiklik gösteren DASK Sigortası’nın primi de merak ediliyor. DASK sigortası için nereye başvurulur? DASK için gerekli belgeler nelerdir?
26 Şubat 2020, Çarşamba 12:22 Son Güncelleme:
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Zorunlu deprem sigortası, yani DASK, konut sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türü. Devlet tarafından zorunlu kılınan DASK sigortası depremin sebebiyet verdiği yangın, patlama, yer kayması gibi binada meydana gelen hasarları karşılar.
DASK sigortası primi, bölgelerdeki deprem riskine göre değişir. Yüksek riskli bölgelerin DASK primi daha yüksek iken, düşük riskli bölgelerde daha az prim ödenir.
Her yıl yenilenmesi gereken DASK sigortası için nereye başvurulur? DASK sigortası için gerekli belgeler nelerdir?
DASK sigortası için nereye başvurulur?
Zorunlu deprem sigortasıyla konutları güvence altına almak oldukça kolay bir işlem. DASK sigortası için en yakın sigorta şirketine ya da banka şubesine giderek belgeleri teslim etmek yeterli oluyor. Konuk bilgileri ile beraber kimlik belgelerini gerekli yerlere beyan eden herkes DASK yaptırabilir.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu resmi sitesinde belirtilen belgeler şöyle:
DASK sigortası için gerekli belgeler nelerdir?
Sigortalı için:
Adı-soyadı
Adresi
Telefonu
Cep telefonu
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası (tüzel kişiler)
Sigortalanacak bina için:
Açık adres
Tapu bilgileri
İnşa yılı
Yapı tarzı
Toplam kat sayısı
Hasar durumu
Sigortalanacak daire için:
Brüt metrekare cinsinden yüzölçümü
Kullanım şekli
*Zorunlu deprem sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.