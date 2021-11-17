Ekonomi DASK'da teminatlar değişti! Ev sahipleri dikkat!

DASK'da teminatlar değişti! Ev sahipleri dikkat!

Ekonomi

DASK'da teminatlar değişti! Ev sahipleri dikkat!

Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında değişiklik yapıldı. 2022 yılından itibaren geçerli olacak olan düzenlemeye göre ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 07:54 Son Güncelleme:
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Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.

Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi.

PRİM MİKTARLARI DA DEĞİŞTİ

Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olmayacak.

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