DASK kapsamında depremde hasar gören evler için ödenecek en yüksek teminat yüzde 19.4 artırılarak 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarılırken, primler de yükseltildi. Yeni tarifede asgari prim tutarı, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 lira, 120 lira, 90 lira, 70 lira, 55 lira, 45 lira ve 40 lira olarak güncellendi.

METREKARE BEDELİ ARTTI

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği dün resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1.268 liradan 1.508 liraya, diğerleri için 874 liradan 1.040 liraya yükseltildi.

YÜZDE 10 İNDİRİM

Tebliğe göre, teminat başlangıcı 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 arasında olan sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Tebliğ yayımlanmadan önce (17 Kasım 2021) yaptırılan ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2022 ve sonrası olan sözleşmelerde, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmayacak, yeni belirlenen teminatlar geçerli olacak.

NEDEN YAPTIRILMALI?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altına alınır. Teminat kapsamı şöyle:

Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri.”