Datça açıklarında bulundular! Yunanistan Türk sularına itmiş!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Deveboynu mevkisi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itildiği belirlenen ve hareket kabiliyetinden yoksun lastik bottaki aralarında kadınların da bulunduğu 22 Orta Afrika uyrukluyu kurtardı.-

Datça Limanı’na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.