Türkiye Datça açıklarında bulundular! Yunanistan Türk sularına itmiş!

Datça açıklarında bulundular! Yunanistan Türk sularına itmiş!

Türkiye

Datça açıklarında bulundular! Yunanistan Türk sularına itmiş!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Türk kara sularına , Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından itilen bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Deveboynu mevkisi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itildiği belirlenen ve hareket kabiliyetinden yoksun lastik bottaki aralarında kadınların da bulunduğu 22 Orta Afrika uyrukluyu kurtardı.-

Datça Limanı’na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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