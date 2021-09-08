Türkiye Datça açıklarında korkutan deprem

Datça açıklarında korkutan deprem

Türkiye

Datça açıklarında korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 06:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.40'da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
“Ayşegül’ün suçu ne?”
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üç nokta
Rauf Tamer
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Hakan Çelik
Türk mutfağı nasıl dünya markası olur?
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'de korku dolu anlar! Aralarında bebek ve çocuklar da var