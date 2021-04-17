Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08’de Ege Denizi’nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD’dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı. İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Olumsuzluk yok"

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, depremin, ilçede net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

2 saat arayla iki deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 2 saat önce aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.08’de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla’nın Datça ilçesinin 29 kilometre açığında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça’nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

AA