Kültür & Sanat Datça'da 2 bin yıllık mermer heykel başları bulundu

Datça'da 2 bin yıllık mermer heykel başları bulundu

Kültür & Sanat

Datça'da 2 bin yıllık mermer heykel başları bulundu

Muğla'nın Datça ilçesi Knidos Antik Kenti'ndeki kazılarda, Helenistik ve Roma dönemlerine ait, yaklaşık 2 bin yıllık 1'i kadın 5 mermer heykel başı bulundu. Kadın heykel başının, Helenistik ve Roma döneminde kentlerin koruyucusu olarak bilinen Tanrıça Tykhe'ye ait olduğu tespit edildi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tarih Kurumu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, Korinth Anıtı civarında, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 1'i kadın 5 erkek mermer heykel başı bulundu. Arkeolog, mimar, restaratör, sanat tarihçisi, biyolog, antrapolog ve kazı işçilerinden oluşan üzere 40 kişilik bir ekibin görev yaptığı kazılarda bulunan heykel başlarından birinin Helenistik ve Roma döneminde kentlerin koruyucusu olarak bilinen Tanrıça Tykhe'ye ait olduğu tespit edildi. 

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 12 aylık kazı projesi çerçevesinde, 2016 yılından bu yana kesintisiz kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Knidos Antik Kenti'nde uzun süredir ilk kez böyle buluntulara rastladıklarını belirten Prof. Dr. Doksanaltı, "Mermer heykel başlarının, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Klasik dönem sanat özelliklerine sahip heykel başları, çok güzel ve mükemmel ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. Knidos, çok büyük bir kent ve bu ortaya çıkan buluntular bize, her an büyük sürprizlerle karşılaşacağımızı gösteriyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kazılara gereken ilgiyi gösterdiğini belirten Prof. Dr. Doksanaltı, "Artık yerel halktan da çok ciddi destek görmeye başladık. Datçalılara teşekkür ediyorum. Her geçen sene kazılara olan ilgileri artıyor ve sahipleniyorlar" diye konuştu.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Lviv: Gerçekten çok sempatik!
Burak Akkul
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Oğuzhan Koç’tan ‘Aşkın Mevsimi’
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
House of Gucci malikanesi Airbnb’den kiralanabiliyor
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021 People's Choice Ödülleri'nin sahipleri belli oldu