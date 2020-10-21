Türkiye Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yakın bölgelerden de hissedildiği öğrenildi.

21 Ekim 2020, Çarşamba 11:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AFAD: Saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yakın bölgelerden de hissedildiği öğrenildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremler listesi üzerinden 21 Ekim 2020 Çarşamba günü Muğla'da meydana gelen depremin detaylarını paylaştı.

Merkez üssü Datça ilçesi olan deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Yakın bölgelerden de hissedilen depremi Kandili Rasathanesi ise Girit Adası açıkları olarak duyurdu.

İlgili Haberler
Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu taburu etkisiz hale getirildi



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Salgın pik yaparken... Sorular... Sorular...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
171 milyon Euro yatırımla geldi
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda çıplaktım