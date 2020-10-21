Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yakın bölgelerden de hissedildiği öğrenildi.
21 Ekim 2020, Çarşamba 11:26 Son Güncelleme:
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AFAD: Saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yakın bölgelerden de hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremler listesi üzerinden 21 Ekim 2020 Çarşamba günü Muğla'da meydana gelen depremin detaylarını paylaştı.
Merkez üssü Datça ilçesi olan deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Yakın bölgelerden de hissedilen depremi Kandili Rasathanesi ise Girit Adası açıkları olarak duyurdu.
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