Datça’da 5 dönüm makilik alan yandı

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan makilik yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı

03 Ağustos 2019, Cumartesi 19:47
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Datça’da 5 dönüm makilik alan yandı

Datça Karaköy Mahallesi Kisik mevkisinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen makilik alandaki yangın sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangın mahalline sevk edildi. 

2 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösteren yangına havadan da iki helikopter müdahale etti.

Yapılan müdahale sonrası makilik yangını 5 dönümde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. 

İHA

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