Datça’da denizden 1,5 ton çöp çıkartıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde, Denizcilik ve Kabatoj Bayramı çerçevesinde düzenlenen dip temizliği etkinliğinde denizde 1,5 ton çöp çıkartıldı

01 Temmuz 2019, Pazartesi 00:00
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Datça’da denizden 1,5 ton çöp çıkartıldı

Datça’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabatoj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kumluk Plajı açığında dip temizliği yapıldı.

1 saat içerisinde denizden yaklaşık 1,5 ton civarında çeşitli çöp çıkartıldı.

Denizden çıkan çöpler taşınması, Datça Belediyesi'nin araç ve personel desteği ile sağlandı.

Çıkan çöpün kaynağının ağırlıklı olarak karadan denize atıldığı düşünülüyor. 

MUĞLA (İHA)

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