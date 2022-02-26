Türkiye Datça’da Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Datça’da Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Türkiye

Datça’da Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ve can salında; Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 00:02 Son Güncelleme:
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Datça İlçesi Kızlan mevkii açıklarında bir balıkçı, denizde can salı ve lastik botta içinde sürüklenenler olduğu ihbarında bulundu. Devriye gezen Sahil Güvenlik hücum botları bölgeye hareket etti. Ekipler, yaptıkları incelemede lastik bot ve can salını denizde bularak yanaştı. Ekipler toplam 38 kaçak göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı. Suriyeli oldukları belirlenen 38 kaçak göçmen Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilip, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçak göçmenler, ifadelerinde botlarındaki motorun Yunan askerleri tarafından bozulduğunu, kötü muameleye maruz kaldıklarını ve Türk karasularına geri itildiklerini söyledi. İşlemlerinin tamamlanan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

DHA

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