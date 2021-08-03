Türkiye Datça'daki yangına ilişkin soruşturma tamamlandı! 3 adet torpil bulundu

Datça'daki yangına ilişkin soruşturma tamamlandı! 3 adet torpil bulundu

Türkiye

Datça'daki yangına ilişkin soruşturma tamamlandı! 3 adet torpil bulundu

Muğla Datça'da 29 Temmuz tarihinde çıkan orman yangınına yönelik soruşturma yapıldı. Bölgede yapılan aramada çalılıklar arasında 3 torpil bulundu. Jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı. Pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocukların yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı.

03 Ağustos 2021, Salı 12:33 Son Güncelleme:
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Datça merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aktur Tatil Sitesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı Bayrak Tepe'de 29 Temmuz'da dumanlar yükselmeye başladı. Tatil sitesinin özel itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile alevler, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede yalnızca 15 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, soruşturma başlattı. Bölgede yapılan aramada, çalılıklar arasında 3 torpil bulundu. Çocukların bayramlarda eğlence amaçlı kullandıkları, patlayıcı özelliğe sahip torpillerin bulunmasından sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı.

Pedagog eşliğinde çocukların ifadelerine başvuruldu. İfadelerde çocukların yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı. Çocuklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ayrıca çocukların aileleri bilgilendirilip, gerekli uyarılar yapıldı.

DHA

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