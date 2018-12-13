Datçalı domates üreticisinin yüzü güldü

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla birçok ürün çeşidinin yetiştirilebildiği Muğla'da son turfanda üretimi yapılan Datça güz domatesi, ürün bolluğu ile yüksek gelir sağlıyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç yaptığı açıklamada; kentin iklimi, doğa koşulları, toprak yapısıyla tarımsal üretimde ülkede çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muğla'da turizmle olan entegrasyon sayesinde ürettikleri her çeşit ürünün iyi fiyatlarda pazarlandığını belirten Sevinç, ekonomik anlamda üreticilerin yüksek gelir elde ettiğini kaydetti.

ÜLKE GENELİNDE ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP

Bölgenin tarımsal üretimde ülke genelinde önemli paya sahip olduğunu vurgulayan Sevinç, "Datça, iklimiyle ülkemizde bu mevsimde tarla domatesi hasadı yapılan tek yer. 120 üreticimiz, 5 bin dekar üretim alanında tarla domatesi yetiştiriciliği yaparak ekonomik anlamda ciddi gelir elde ediyor. Üreticilerimiz burada tarla domatesinde dönüme ortalama 7-8 ton ürün elde edebiliyor.

Bu çok ciddi bir değer. Datça'da bu mevsimde tarlada hasat edilen domatesler Muğla ve ilçelerinin yanı sıra Aydın, Denizli, İzmir, İstanbul ve Ankara'ya da gönderiliyor. Güz domatesine birçok ilden talep var. Yakın illerden tüccarlar da gelip kamyonlarla tarladan ürünleri alıp gidiyor. Tüccar aracılığıyla buradan ihracata da ürün gidiyor" dedi.

BAŞKA YERDE BULAMAZSINIZ

Datçalı çiftçilerden Hasan Arıpçı ise, 50 yıldır tarımla uğraştığını ve bölgede güz domatesi yetiştirmeye başlayan ilk çiftçilerden olduğunu belirterek, üretimden mutlu olduğunu söyledi. Güz domatesi ekimini temmuz sonunda yaptıklarını anlatan Arıpçı, "Ekim ayının ilk haftasından ocak ortalarına kadar güz domatesi hasadı yapıyoruz. Ürünlerimizi yerli tohumla üretip tüketiciye sunduğumuz için ayrı bir lezzeti var ve bu nedenle tercih ediliyor. Aynı zamanda bu mevsimde ülkede başka bir yerde tarlada domates bulamazsınız" dedi.

MUĞLA (İHA)