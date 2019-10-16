Davayı kazandı! 5 bin lira nafaka alacak...

Bennu Gerede’nin avukatı, geçen yıl açtıkları davanın dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

“Bennu Gerede bebeği 9 aylıkken ayrılmaya karar vermiştir. Davalı, onu ve bebeği yastıkla boğmaya çalışmıştır. Çocuğu için Gerede’ye 2 Nisan 2018’e kadar 3 bin dolar ödeyen Ahmet Ağaoğlu, artık ödeme yapmayacağını bildirmiştir. Gerede de dava açmak zorunda kalmıştır.”

2 bin lira indirildi

Mahkeme ara kararında babanın aylık 7 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Davaya cevap veren Ahmet Ağaoğlu ise 2 milyon lirayı aşan borcu nedeniyle nafakanın makul seviyeye indirilmesini talep etti.

Dava geçen cuma karara bağlandı. Mahkeme, Ağaoğlu’nun aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödemesine, çocuğun eğitim ve yol masraflarını karşılamasına hükmetti.





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