Gupse Özay, ‘Deliha’ filmindeki partneri Barış Arduç ile 2014’te aşk yaşamaya başlamıştı. Bir ara ayrıldıkları yönünde haberler çıkmış ve bunun üzerine Barış Arduç haberleri birinci ağızdan yalanlamıştı. Haklarında çıkan sayısız ayrılık haberleri karşısında birlikteliklerine tam gaz devam eden sevgililer Barış Arduç'un kuzeninin düğününe birlikte katıldı.

"Birlikte gitmeyi pek sevmiyoruz"

Gupse Özay önceki akşam Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın düğününe tek başına katılmış ve nedenini şöyle açıklamıştı:

“Biz Barış ile davetlere birlikte gitmeyi pek sevmiyoruz.”

"Elbet her şeyin bir zamanı vardır"

“Peki ne zaman nikah masasına oturacaksınız?” sorusuna ise “İşlerimizden dolayı evlilik için doğru tarihi tespit edemedik. Elbet her şeyin bir zamanı vardır” yanıtını vermişti.

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