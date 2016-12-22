Davetsiz misafire kolay tatlı: Tiramisu

İşte iştah açıcı görüntüsüne ve lezzetine kefil olduğumuz kolay tiramisu tarifi::815 dakika15 dakika1 paket hazır kek (iki katlı pasta tabanı),1 çay bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı granül kahve,1 tatlı kaşığı toz şeker.200 gram labne peyniri, 2 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı.2 yemek kaşığı kakao.Orijinal tiramisunun mascarpone peynirli krema karışımı ve savoyar (kedi dili) bisküvi ile hazırlandığını belirtelim.-Tiramisunun kremasını hazırlamak için; toz şeker, un, süt ve yumurta sarısı karışımını sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.-Kremayı soğumaya bırakın. Kek tabanını ıslatmak için; sıcak su, granül kahve ve toz şekeri ayrı bir kapta karıştırın.Soğuyan kremaya labne peynirini ekleyin ve bir mikser yardımıyla çırpın.-Servis tabağına pasta tabanının bir katını yerleştirin. Kahveli karışımın yarısıyla keki ıslatın, üzerine hazırladığınız kremanın yarısını yayın.-Pastanın diğer katını kahveli karışımla ıslatın ve dikkatli bir şekilde ters çevirerek krema katının üzerine kapatın.-Kalan krema ile pastanın üzerini tamamen kaplayın.-Kakaoyu tiramisu pastanın üzerine eleyin ve buzdolabında 1- 2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis edin.-Sevdiklerinizle paylaşın.