Davetsiz misafire kolay tatlı: Tiramisu
İtalyan asıllı siyahi bir tatlı olan tiramisu, ülkemizde son yıllarda popüler olmasıyla tanınır. Mutluluk ve enerji veren bir tatlı olduğu için de İtalyanlar bu tatlıya ‘beni yukarı çek, beni yukarı kaldır’ anlamına gelen tiramisu ismini vermiştir
İşte iştah açıcı görüntüsüne ve lezzetine kefil olduğumuz kolay tiramisu tarifi:
Kaç kişilik:8
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemelerimiz: 1 paket hazır kek (iki katlı pasta tabanı),1 çay bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı granül kahve,1 tatlı kaşığı toz şeker.
Kreması için kullanacağımız malzemeler: 200 gram labne peyniri, 2 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı.
Üzeri için: 2 yemek kaşığı kakao.
Püf noktamız: Orijinal tiramisunun mascarpone peynirli krema karışımı ve savoyar (kedi dili) bisküvi ile hazırlandığını belirtelim.
Nasıl yapılır?
-Tiramisunun kremasını hazırlamak için; toz şeker, un, süt ve yumurta sarısı karışımını sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
-Kremayı soğumaya bırakın. Kek tabanını ıslatmak için; sıcak su, granül kahve ve toz şekeri ayrı bir kapta karıştırın.
Soğuyan kremaya labne peynirini ekleyin ve bir mikser yardımıyla çırpın.
-Servis tabağına pasta tabanının bir katını yerleştirin. Kahveli karışımın yarısıyla keki ıslatın, üzerine hazırladığınız kremanın yarısını yayın.
-Pastanın diğer katını kahveli karışımla ıslatın ve dikkatli bir şekilde ters çevirerek krema katının üzerine kapatın.
-Kalan krema ile pastanın üzerini tamamen kaplayın.
-Kakaoyu tiramisu pastanın üzerine eleyin ve buzdolabında 1- 2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis edin.
-Sevdiklerinizle paylaşın.
Kaç kişilik:8
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemelerimiz: 1 paket hazır kek (iki katlı pasta tabanı),1 çay bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı granül kahve,1 tatlı kaşığı toz şeker.
Kreması için kullanacağımız malzemeler: 200 gram labne peyniri, 2 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı.
Üzeri için: 2 yemek kaşığı kakao.
Püf noktamız: Orijinal tiramisunun mascarpone peynirli krema karışımı ve savoyar (kedi dili) bisküvi ile hazırlandığını belirtelim.
Nasıl yapılır?
-Tiramisunun kremasını hazırlamak için; toz şeker, un, süt ve yumurta sarısı karışımını sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
-Kremayı soğumaya bırakın. Kek tabanını ıslatmak için; sıcak su, granül kahve ve toz şekeri ayrı bir kapta karıştırın.
Soğuyan kremaya labne peynirini ekleyin ve bir mikser yardımıyla çırpın.
-Servis tabağına pasta tabanının bir katını yerleştirin. Kahveli karışımın yarısıyla keki ıslatın, üzerine hazırladığınız kremanın yarısını yayın.
-Pastanın diğer katını kahveli karışımla ıslatın ve dikkatli bir şekilde ters çevirerek krema katının üzerine kapatın.
-Kalan krema ile pastanın üzerini tamamen kaplayın.
-Kakaoyu tiramisu pastanın üzerine eleyin ve buzdolabında 1- 2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis edin.
-Sevdiklerinizle paylaşın.