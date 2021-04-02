2016 yılında vizyona giren Suicide Squad, hayal kırıklığına neden olmuş ve filmin yeniden çekilip çekilmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Filmin yönetmeni David Ayer'den yıllar sonra bir itiraf geldi. Ayer, esasen Suicide Squad'ın Deadpool formülü kullanılarak çekildiğini açıkladı. Beyazperde'nin haberine göre, Yönetmen konuşmasında, Warner Bros'un Suicide Squad'ı yeniden kurgulatmak istemediğini açıklayarak şunları söyledi:

Anlıyorum, bu bir iş. Çok yorucu, çünkü kalplere dokunan bir iş yaptım ve onu parçalara ayırdılar. Öyle olmaması gerektiği halde filmi Deadpool'a çevirmeye çalıştılar. Sonra çarpışma yaşandı. Geminin kaptanı sizsiniz, benim adım o gemide yazıyordu. Kendi yaptığım şeyi temsil etmiyordu bile. Tüm kurşunları yiyebilir ve iyi bir asker olabilirdim. Harika bir film yaptım. Harikaydı, yalnızca yapımcıları ölümüne korkuttu.

Deadpool

Deadpool gelmiş gelmiş en başarılı çizgi roman kabul ediliyor.

30 TEMMUZ'DA GÖSTERİME GİRECEK

Öte yandan, tartışmalı Suicide Squad ise yeniden çekildi ve yönetmeni James Gunn oldu. The Suicide Squad, 30 Temmuz 2021 tarihinde sinemalarda gösterilecek.





İlgili Haberler Deadpool 2'nin yeni versiyonu için çekimler başladı



