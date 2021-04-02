Kültür & Sanat David Ayer: Suicide Squad, Deadpool'u kopyaladı

David Ayer: Suicide Squad, Deadpool'u kopyaladı

Kültür & Sanat

David Ayer: Suicide Squad, Deadpool'u kopyaladı

2016 yapımı Suicide Squad hala tartışmaların odak noktasında. Filmin yönetmeni David Ayer'den yıllar sonra itiraf geldi. Ayer, Suicide Squad'ın Deadpool formülü kullanılarak çekildiğini açıkladı.

02 Nisan 2021, Cuma 16:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2016 yılında vizyona giren Suicide Squad, hayal kırıklığına neden olmuş ve filmin yeniden çekilip çekilmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Filmin yönetmeni David Ayer'den yıllar sonra bir itiraf geldi. Ayer, esasen Suicide Squad'ın Deadpool formülü kullanılarak çekildiğini açıkladı. Beyazperde'nin haberine göre, Yönetmen konuşmasında, Warner Bros'un Suicide Squad'ı yeniden kurgulatmak istemediğini açıklayarak şunları söyledi:

Anlıyorum, bu bir iş. Çok yorucu, çünkü kalplere dokunan bir iş yaptım ve onu parçalara ayırdılar. Öyle olmaması gerektiği halde filmi Deadpool'a çevirmeye çalıştılar. Sonra çarpışma yaşandı. Geminin kaptanı sizsiniz, benim adım o gemide yazıyordu. Kendi yaptığım şeyi temsil etmiyordu bile. Tüm kurşunları yiyebilir ve iyi bir asker olabilirdim. Harika bir film yaptım. Harikaydı, yalnızca yapımcıları ölümüne korkuttu.

Deadpool

Deadpool gelmiş gelmiş en başarılı çizgi roman kabul ediliyor.

30 TEMMUZ'DA GÖSTERİME GİRECEK

Öte yandan, tartışmalı Suicide Squad ise yeniden çekildi ve yönetmeni James Gunn oldu.  The Suicide Squad, 30 Temmuz 2021 tarihinde sinemalarda gösterilecek.


İlgili Haberler
Deadpool 2'nin yeni versiyonu için çekimler başladı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Amerikan rüyasına atılmış en zarif tokat
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Floransa... Hep aklımda
Burak Akkul
Şule Özdemir
Ece Dağıstan ve Fazıl Say evli ama 2 ayrı evde oturuyorlar. Yani?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
La Jetée: Hatıralara Esir Olmak
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni Sherlock Holmes'te neler olacak?