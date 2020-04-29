Beckham Ailesi’nde şu sıralar pek olumlu gelişmeler yaşanmıyor. Önce Victoria Beckham 30 çalışanını işten çıkarıp, maaşlarda yüzde 20 kesintiye gidince eleştiri oklarının hedefi oldu. Ardından bu yaşananları unutturmaya çalışan David Beckham, corona virüsle mücadele kapsamında bağış yapmak istedi. Ama çalışanlar, “İnsanları zor durumda bırakırken salgına destek olmak çabanız iyi niyetli değil” diyerek bağış yaptırmadı.

Şimdi de İngiliz basınının ‘Aile için yeni bir utanç’ başlığı ile verdiği başka bir olay yaşandı… Moda markası Kent Curwen ile ortak olan eski futbolcu David Beckham, şirketin sahiplerinin 18 milyon sterlinlik (156 milyon TL) zarar bildirmesinin ardından 5 yıllık anlaşmasını bozdu. Üstelik Beckham, şirketin iş ortağı olabilmek için, zamanında 7 haneli rakamlar ödemişti.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Aslında geçen yılın sonunda şirketten ayrıldı. Ancak sözleşme görüşmeleri devam ediyor” dedi. 3 yılda 18 milyon sterlin zarar, şirketin sahibini geçen ekim ayında neredeyse üçte bir oranında personel azaltmaya zorladı ve böylece maaş maliyetleri 1.8 milyon sterlin düştü. Fahiş fiyat uygulaması olan marka 75 sterline şapka, 155 sterline sweatshirt ve 450 sterline ceket satışı yapıyor. Ayrılık kararına rağmen David Beckham, markanın yüzü olmaya devam ediyor ve resmi web sitesinde hala iş ortağı olarak geçiyor.



