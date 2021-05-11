David Beckham eşinin reklam filminin yönetmenliğini üstlendi

Victoria Beckham, eski profesyonel futbolcu kocasını; yeni kurduğu ve kendi adını taşıyan makyaj markasının reklam kampanyası için işe aldı.

David Beckham, 47 yaşındaki tasarımcı ve girişimci eşinin markasının yeni reklamlarından birinin yönetmenliğini üstlendi. Ünlü çiftin bu çalışması dört çocuk annesi Victoria'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Beckham'ın reklam setinden paylaştığı kamera arkası görüntüler, David Beckham'ın yönetmen koltuğunda oturduğunu gözler önüne serdi.

'DAVID HARİKA'

Victoria 2017'de bir röportajında David'in New York Moda Haftası gibi aşırı yoğun dönemlerde çocuklarına liderlik ederek bir tasarımcı olarak çalışmasını desteklediğini "O harika. Moda haftasında, ben çalışırken, çocuklar New York'ta olacak ve onları çoktan Cumartesi gecesi akşam yemeğine götürmeyi planladı. Bu yüzden o bu tür şeylerde çok iyi. Bir evlilikteki desteğini, 'Biliyor musun, bende bu var' diyerek bu şekilde gösterebilirsin" sözleriyle anlatmıştı.







