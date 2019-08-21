Kulüp tarafından görevlendirilen bağımsız bir şirket tarafından yayımlanan raporu göre, arazide 10 yıl önce faaliyet gösteren atık yakma tesisi toprağı önemli oranda kirletti.

Kulüp sonuçları belediye ve valilikle paylaşırken, bu sonuçlara göre, daha önce 35 milyon dolar olması planlanan toprak ıslah masraflarının 50 milyon dolara çıkacağı belirtildi.

Kulüp yetkilileri bu durumun, statları Freedom Park’ın inşasını etkilemeyeceğinin altını çizdi. Bununla beraber stat gelecek sezona yetişmeyecek ve Inter Miami başka statlarda maçlarını oynayacak.



