Magazin David Beckham'a İtalya'da polis sorgusu

David Beckham'a İtalya'da polis sorgusu

Magazin

David Beckham'a İtalya'da polis sorgusu

David Beckham, 18 yaşından küçük çocuklarının jet-ski yapması nedeniyle İtalyan polisi tarafından sorgulandı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
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Ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham (46) ve ailesi tatil için İtalya’nın kıyı kasabası Amalfi’yi tercih etti. Victoria - David Beckham’ın 16 yaşındaki oğulları Cruz ile 10 yaşındaki kızları Harper’ın Amalfi açıklarında ehliyetsiz jet-ski kullanması üzerine İtalyan polisi harekete geçti.

Polislerin, ailesiyle tatil yapan David Beckham’ın yatına yanaşarak, ünlü futbolcuyu 45 dakika sorguladığı belirtildi.

Görgü tanıkları, sorgunun ardından Beckham’ın polislerle selfie çektirdiğini de aktardı.

'SÖZ KONUSU İKİ ÇOCUK REŞİT DEĞİL'

Görgü tanıklarından birinin “Söz konusu iki çocuk reşit değil. İtalya’da jet-ski yapabilmeniz için 18 yaşından gün almış olmanız lazım. Cruz ve Harper jet-ski’ye yeni binmişlerdi ve beş dakika sonra polis botu geldi” dediği belirtildi.

Polisin, yasaya aykırı davranmaları nedeniyle Beckhamlar hakkında işlem yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

Beckham Ailesi'nin İtalya tatiline, 22 yaşındaki oğulları Brooklyn ile nişanlısı, ABD’li oyuncu Nicola Peltz’in de katılması, çiftin İtalya’da düğün mekanı baktığı yorumlarına neden oldu.

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