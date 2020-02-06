Manchester United, Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giyen Inter Miami'nin başkanı David Beckham, İngiliz basınına çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Manchester United'dan ayrılarak Real Madrid'in yolunu tuttuğu 2003 yazıyla ilgili konuşan Beckham, "ABD'de Victoria ile tatildeydim. Satılacağıma dair söylentiler duymuştum. Bir gazeteci arkadaşım beni aradı ve Manchester United'ın Barcelona ile anlaştığını söyledi. Hemen Londra'ya döndüm ve neler olup bittiğini anlamaya çalıştım" dedi.

''Görüştük ve anlaşmaya vardık''

David Beckham sözlerini, "Menajerimle konuştum ve Manchester United'dan ayrılacaksam yalnızca Real Madrid'e gideceğimi söyledim. Sonrasında Florentino Perez ile görüştük ve anlaşmaya vardık" ifadeleriyle tamamladı.

Real Madrid kariyerinde 159 maça çıkan Beckham, 20 gol attı ve 51 asist yaptı.