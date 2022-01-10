David Beckham’ın eşi Victoria Beckham'a şoke eden suçlama
İngiliz futbolcu David Beckham’ın eşi Victoria Beckham eski çalışanıyla mahkemelik oldu. Victoria Beckham’ın eski çalışanının iddiaları şoke etti.
10 Ocak 2022, Pazartesi 13:46 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham’ın modacı eşi Victoria Beckham’ın eski çalışanıyla başı belaya girdi. Victoria Beckham'a, eski çalışanı Kristine Kubiliene dava açtı.
VİCTORİA BECKHAM’DAN TAZMİNAT İSTEDİ
Victoria Beckham'ın mali sorunlar yaşayan moda markasında daha önce çalışan Kubiliene, New York Moda Haftası sırasında günde 15 saat çalışmaktan bileğinin yaralanması sonucu acılı bir süreç yaşadığını belirterek modacıdan tazminat istedi. Kubiliene, Beckham'ın ihmali sonucu yaralandığını iddia etti. Beckham ise, "Eğer bir sakatlık geçirdiyse bu onun kendi ihmalindendir" diyerek kendini savundu.
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