David Blatt kimdir? Kaç yaşında?

Birçok kulüp çalıştıran, NBA'de LeBron James'in oynadığı Cleveland Cavaliers'ın başatrenörlünü yapıp Darüşşafaka'ye geleb ve şu sıralar Olympiakos takımını çalıştıran David Blatt'ten üzücü bir haber geldi. Ünlü basketbol koçu MS hastalığına yakalandığını belirtti. Bu üzücü olay sonrası ABD'li çalıştırıcı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte David Blatt'in biyografisi...

DAVİD BLATT KİMDİR?

1959 yılında Boston ABD’de doğdu. Gençliğinde İsrail’e göç ettikten sonra burada bir süre 1. Lig’de basket oynadı. Geçirdiği sakatlıktan sonra antrenörlük kariyerine start verdi ve dünyanın en başarılı koçlarından biri olarak kabul gördü. Maccabi Tel Aviv ile Euroleauge’ı kazandıktan sonra, Cleveland Cavaliers’te iki yıl çalıştı. Burada NBA finali görmeyi başardı. 8 Haziran 2016’da Darüşşafaka Doğuş ile iki yıllık sözleşme imzaladı.